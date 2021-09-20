Великий астероїд 2021RL3 перетне орбіту Землі 20 вересня на швидкості 31 068 км/год. Про це повідомляє NASA.

Космічне тіло має розміри від 50 до 110 м — параметри можна порівняти з висотою пам’ятника-музею Батьківщина-Мати в Києві – 102 м.

Відстежити траєкторію руху астероїда можна на сайті NASA.

За даними вчених, об’єкт наблизиться до Землі на відстані близько 3 млн км 20 вересня о 22.30 за Гринвічем.

Цю відстань можна порівняти з 7 польотами до Місяця і назад. У космічних масштабах це дуже маленька відстань.

Вчені сподіваються, що астероїд не зіткнеться із Землею, інакше наслідки будуть катастрофічними.

2021RL3 наблизиться до Землі ближче, ніж будь-яка інша планета в нашій сонячній системі. Згідно з розрахунками астрономів, астероїд облетить Сонце, перш ніж відправитися назад.

На орбіту Землі щодня потрапляє понад 100 тонн дрібних космічних каменів або іншого космічного сміття, але вони набагато менші. Величезна кількість космічних тіл згоряють ще в атмосфері нашої планети — зазвичай це стосується тих уламків, які мають розміри звичайного авто.

За даними NASA, кожні кілька мільйонів років на радарі з’являється астероїд, який може зруйнувати Землю. Дослідники з агентства заздалегідь сканують космос на астероїди, які рухаються до орбіти Землі, вивчаючи ймовірність зіткнення.