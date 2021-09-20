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Астероїд розміром з Батьківщину-Матір наблизиться до Землі: NASA показало траєкторію

20 Вересня, 14:45 Микола Олефіренко
Астероид
Sources: Pixabay, NASA

Великий астероїд 2021RL3 перетне орбіту Землі 20 вересня на швидкості 31 068 км/год. Про це повідомляє NASA.

Космічне тіло має розміри від 50 до 110 м — параметри можна порівняти з висотою пам’ятника-музею Батьківщина-Мати в Києві – 102 м.

Відстежити траєкторію руху астероїда можна на сайті NASA.

NASA

За даними вчених, об’єкт наблизиться до Землі на відстані близько 3 млн км 20 вересня о 22.30 за Гринвічем.

Цю відстань можна порівняти з 7 польотами до Місяця і назад. У космічних масштабах це дуже маленька відстань.

Вчені сподіваються, що астероїд не зіткнеться із Землею, інакше наслідки будуть катастрофічними.

2021RL3 наблизиться до Землі ближче, ніж будь-яка інша планета в нашій сонячній системі. Згідно з розрахунками астрономів, астероїд облетить Сонце, перш ніж відправитися назад.

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На орбіту Землі щодня потрапляє понад 100 тонн дрібних космічних каменів або іншого космічного сміття, але вони набагато менші. Величезна кількість космічних тіл згоряють ще в атмосфері нашої планети — зазвичай це стосується тих уламків, які мають розміри звичайного авто.

За даними NASA, кожні кілька мільйонів років на радарі з’являється астероїд, який може зруйнувати Землю. Дослідники з агентства заздалегідь сканують космос на астероїди, які рухаються до орбіти Землі, вивчаючи ймовірність зіткнення.

Джерело
NASA
Теги
NASA , астероїд
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