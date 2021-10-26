Студенти Пекінського хіміко-технологічного університету та Університету Дунхуа подали на Apple позов до суду за відсутність зарядного адаптера в комплекті з iPhone 13. На думку мешканців столиці Китаю, Apple має комплектувати смартфони з аксесуаром для заряджання.

У звинуваченні повідомляється, що Apple серйозно порушує законні права та інтереси споживачів.

Втім, Apple має свою думку з цього приводу — на таке рішення довелося піти заради навколишнього середовища. Корпорація впевнена, що покупці нових iPhone 13 вже мають зарядні пристрої, які вони отримали ще з покупкою попередніх моделей лінійки iPhone.

Проте варто відзначити, що компанія продає блочки для заряджання окремо у своїх онлайн-магазинах за ціною від $20. У позові також стверджується, що це не турбота про довкілля, а спроба нажитися на клієнтах, адже тепер власникам iPhone потрібно докуповувати аксесуар.

Раніше Apple відмовилася від продажу навушників EarPods разом зі смартфонами, але влада Франції зобов’язала компанію скасувати це рішення — тепер на території країни продається повна комплектація смартфонів з аксесуарами.

Нагадаємо, що Apple вже опинялася в епіцентрі гучних скандалів. Цього року компанія відмовилася ремонтувати несправний iPhone 12 на гарантії та після огляду пристрою повернула його власнику в поламаному вигляді. Тепер на компанію чекають судові розгляди — позивач вимагає відшкодування збитків.