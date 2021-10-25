Власник iPhone із Сан-Франциско подав до суду на Apple, яка відмовилася ремонтувати його смартфон за гарантією. Позивач вимагає грошової компенсації, аналогічної вартості гаджета.

Власник смартфона вимагає від корпорації $ 1 383 – рівно стільки коштує iPhone 12 на сайті компанії.

За заявами чоловіка, він придбав смартфон у магазині Apple 2020 року, і зараз гаджет має гарантію до грудня 2022 року.

Після придбання гаджета у В’єтнамі Кім повернувся до США, але iPhone не працював належним чином із SIM-карткою місцевого оператора. Чоловік відніс пристрій до місцевого сервісного центру Apple, де йому відмовили в ремонті. За словами власника iPhone, відновлювати смартфон йому відмовили через “зміни у роботі гаджета”.

Коли Кіму повернули смартфон, він виявив зламаний лоток для SIM-картки, який раніше був цілим.

Після скарги у компанію Better Business Bureau, Apple заявила, що смартфон відремонтували б у тому випадку, якби його зламали під час перевірки.

І хоча компанія анулювала гарантію на пристрій, Кім знову звернувся в компанію та запропонував відремонтувати iPhone своїм коштом, але йому знову відмовили.

Суд над Apple запланований на кінець листопада цього року.

Нагадаємо, що і захист даних iPhone має свої недоліки — раніше китайські хакери змогли зламати новенький смартфон компанії та iOS 15 за одну секунду. З метою безпеки про спосіб обходу захисту не стали повідомляти. Швидше за все, злом відбувався за допомогою посилання у Safari, після натискання на яке шкідливий код обходив захист.