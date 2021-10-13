Компанія Apple оголосила про скорочення виробництва новеньких iPhone 13 через брак мікросхем. До кінця 2021 року компанія випустить 80 млн смартфонів замість очікуваних 90 млн.

Вся проблема в нестачі мікросхем від компаній Broadcom і Texas Instruments. Apple скоротить виробництво смартфонів на 11%.

Варто відзначити, що нових процесорів A15 Bionic SoC більш ніж достатньо для смартфонів, але інші компоненти пристрою також працюють на базі мікросхем. Раніше експерти з iFixit розібрали iPhone 13, і показали, що чипи відповідають за роботу дисплея, датчика Face ID, підключення USB і бездротове живлення.

Раніше глава компанії Apple Тім Кук вже попереджав про можливі проблеми з постачаннями компонентів. Ще під час квартального звіту Кук заявив, що компанія робить все можливе, щоб уникнути проблем у виробництві.

Навіть без одного компонента Apple не зможе продавати свої iPhone, а ситуація з мікросхемами для електроніки не вирішиться до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що чипсети знадобляться компанії й для нових пристроїв – Apple оголосила дату другої осінньої презентації. Захід відбудеться 18 жовтня, і за даними інсайдерів, публіці покажуть бездротові навушники AirPods 3 та оновлену лінійку потужних ноутбуків MacBook Pro. Обидва пристрої компанія не оновлювала з 2019 року — саме час показати світу топовий ноутбук на власному процесорі.