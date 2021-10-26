Студенты Пекинского химико-технологического университета и Университета Дунхуа подали на Apple иск в суд за отсутствие зарядного адаптера в комплекте с iPhone 13. По мнению жителей столицы Китая, Apple должна комплектовать смартфоны с аксессуаром для зарядки.

В обвинении сообщается, что Apple серьезно нарушает законные права и интересы потребителей.

Впрочем, у Apple есть свое мнение на этот счет — на такое решение пришлось пойти ради окружающей среды. Корпорация уверена, что покупатели новеньких iPhone 13 уже имеют зарядные устройства, которые они получили еще с покупкой предыдущих моделей линейки iPhone.

Однако стоит отметить, что компания продает блочки для зарядки отдельно в своих онлайн-магазинах по цене от $20. В иске также утверждается, что это не забота об окружающей среде, а попытка нажиться на клиентах, ведь теперь владельцам iPhone необходимо докупать аксессуар.

Ранее Apple отказалась от продажи наушников EarPods вместе со смартфонами, но власти Франции обязали компанию отменить это решение — теперь на территории страны продается полная комплектация смартфонов с аксессуарами.

Напомним, что Apple уже оказывалась в эпицентре громких скандалов. В этом году компания отказалась ремонтировать неисправный iPhone 12 на гарантии, и после осмотра устройства вернула его владельцу в поломанном виде. Теперь компанию ожидают судебные разбирательства — истец требует возмещение убытков.