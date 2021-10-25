Владелец iPhone из Сан-Франциско подал в суд на Apple, которая отказалась ремонтировать его смартфон по гарантии. Истец требует денежной компенсации, аналогичной стоимости гаджета.

Владелец смартфона требует от корпорации $1 383 — ровно столько стоит iPhone 12 на сайте компании.

По заявлениям мужчины, он приобрел смартфон в магазине Apple 2020 года, и сейчас гаджет имеет гарантию до декабря 2022 года.

После покупки гаджета во Вьетнаме, Ким вернулся в США, но iPhone не работал должным образом с SIM-картой местного оператора. Мужчина отнес устройство в местный сервисный центр Apple, где ему отказали в ремонте. По словам владельцам iPhone, восстанавливать смартфон ему отказали из-за “изменений в работе гаджета”.

Когда Киму вернули смартфон, он обнаружил сломанный лоток для SIM-карты, которые ранее был цел.

После жалобы в компанию Better Business Bureau, Apple заявила, что смартфон отремонтировали бы в том случае, если бы его сломали во время проверки.

И хотя компания аннулировала гарантию на устройство, Ким снова обратился в компании и предложил отремонтировать iPhone за свой счет, но ему снова отказали.

Суд над Apple запланирован на конец ноября этого года.

Напомним, что и защита данных iPhone имеет свои недостатки — ранее китайские хакеры смогли взломать новенький смартфон компании и iOS 15 за одну секунду. В целях безопасности, о способе обхода защиты не стали сообщать. Скорее всего взлом происходил с помощью ссылки в Safari, после нажатия на которую вредоносный код обходил защиту.