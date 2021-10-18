Китайські хакери успішно зламали iPhone 13 Pro та iOS 15.0.2. за рекордно короткий час на Міжнародному змаганні з кібербезпеки.

Експерти з безпеки змогли обійти захист нового смартфона за допомогою Safari за одну секунду. На пошук вразливостей їм знадобилося кілька місяців, але вони змогли отримати дані про користувачів після злому захисту Apple.

З метою безпеки, про принцип роботи не стали повідомляти. Швидше за все він відбувався за допомогою посилання в Safari, після натискання на яку шкідливий код обходив захист iPhone 13 та iOS 15.

Після використання вразливостей хакери отримали доступ до галереї смартфона, додатків і особистих даних власника.

На заході експерти займалися зломом не тільки пристроїв Apple – ентузіастам вдалося обійти захист Windows 10, Microsoft Exchange і Google Chrome.

Jailbreak для iOS 15 може з’явитися найближчим часом, якщо зловмисники дізнаються про принцип роботи уразливості.

Нагадаємо, що 18 жовтня Apple проведе другу осінню презентацію, де покаже нові пристрої. За даними експертів, компанія представить нові MacBook Pro, бездротові навушники AirPods 3 і компактний комп’ютер Mac mini. Компанія також покаже нову ОС для своїх пристроїв. Навушники отримають оновлений дизайн, MacBook Pro і Mac mini – нові чипсети та підтримку сучасної macOS Monterey.