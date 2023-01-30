Apple випустить складаний iPad у 2024 році: яким буде новий планшет

Apple веде розробку свого першого складаного планшета iPad. Про це заявив інсайдер Мін-Чі Куо, прогнози якого часто підтверджуються виходом нових пристроїв.
Чекати на новинку доведеться аж до наступного року – Apple повністю переосмислить дизайн пристрою, і може зробити його унікальним на ринку планшетів. Щоправда, про конкретні дати на 2024 рік аналітик нічого не сказав.
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安潔科技為全新設計之折疊iPad的新受益者。iPad在未來9-12個月可能不會有新產品 (新款iPad mini較有可能在1Q24量產)，故我對2023年iPad出貨量保守以對，預計出貨將衰退10-15% YoY。不過，我正向看待2024年的折疊iPad，並預期該產品有利出貨量並改善產品組合。
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023
Відомо, що в корпусі буде використовуватися вуглецеве волокно, щоб зробити гаджет легким і надійним. Цей матеріал, може негативно позначитися на ціні, оскільки його виробництво відносно дороге. Відповідатиме за новий корпус компанія Anjie Technology.
Оновлення лінійки потребує очікуваного спаду популярності – продаж планшета повинен знизитися на 10-15% цього року. Перший складаний пристрій допоможе збільшити асортименти продукції й показати, що Apple не відстає від Samsung з їхніми пристроями Galaxy Fold.
Якщо iPad 2024 року буде складним, то корпорація спробує впровадити новинку і в iPhone.
Втім, Apple готується до глобальних змін і в смартфоні. Майбутні iPhone 15 отримають перископічну камеру із 5-кратним зумом. Щоправда, це торкнеться лише топових модифікацій – Pro та Pro Max.