Компанія Apple давно підкорила серця мільйонів людей у світі вишуканим дизайном та якістю своєї продукції.

Недарма техніка Apple вже кілька десятків років поспіль посідає номер один у рейтингу найкращих ґаджетів світу.

Факти ICTV дізнавалися, як замовити техніку Apple з офіційного сайту компанії в Україну.

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Замовлення з сайту Apple в Україну

На жаль, доставка з Америки в Україну викликає дуже багато складнощів, адже компанія Apple не працює з українськими адресами.

Проте замовляти техніку з офіційного сайту набагато вигідніше, ніж купувати в магазинах вже в Україні. На це є три причини:

На офіційному сайті вигідніші ціни – це особливо помітно, якщо купувати кілька товарів одразу.

– це особливо помітно, якщо купувати кілька товарів одразу. Стовідсоткова гарантія оригінальності – купуючи товар в Україні у неофіційних представників, можна легко натрапити на шахраїв, які торгують якісними підробками. Тому замовляючи продукцію Apple з офіційного сайту, ви можете бути на 100% впевнені в оригінальності товару.

купуючи товар в Україні у неофіційних представників, можна легко натрапити на шахраїв, які торгують якісними підробками. Тому замовляючи продукцію Apple з офіційного сайту, ви можете бути на 100% впевнені в оригінальності товару. Швидкий доступ до новинок, які приїжджають в Україну із запізненням.

Як замовити з сайту Apple в Україні

Ззамовляти техніку Apple з офіційного сайту можна лише через спеціальні сервіси. Наприклад, ви можете замовити товар з Америки з доставкою в Україну через сервіс NP Shopping від компанії Нова Пошта Глобал.

НП Shopping – це легка доставка в Україну товарів з онлайн-магазинів США, Великої Британії та Польщі за принципом форвардингу.

Форвардинг від Нова пошта Глобал надає можливість замовити товар без посередників та отримати повний супровід на замовлення, включно з доставкою прямо в Україну.

Спершу вам потрібно зареєструватися на сервісі НП Shopping.

Після реєстрації у вашому особистому кабінеті автоматично з’явиться адреса для шопінгу та персональний ідентифікатор.

Мої адреси для шопінгу – це адреси складів партнерів Нова Пошта Глобал у США, Великій Британії, Китаї, Німеччині тощо, за якими інтернет-магазини доставлятимуть ваші замовлення.

Потім замовлення зі складів перевозять в Україну та доставляють на ваше відділення НП.

Отож, аби замовити товар з офіційного сайту Apple, вам необхідно:

Перейти на сайт Apple Apple ID. Після входу в особистий кабінет можна розпочинати вибір товару. Знайдіть техніку, яка вас цікавить, а після детального ознайомлення з товаром можна починати оформлювати замовлення. Поруч з кожним товаром є кнопка Купити, натисніть на неї. Тепер оберіть колір, кількість памʼяті та інші параметри техніки. Під час оформлення товару вкажіть персональні дані, що доступні вам у категорії Мої адреси для шопінгу. Оплатіть покупку. Після цього ви отримаєте на електронну пошту унікальний трек-номер для відстеження посилки. Його потрібно ввести в особистому кабінеті сервісу NP Shopping, аби додати нове відправлення. Через кілька днів товар надійде на американський склад НП. Після цього вашу техніку відправлять за адресою в Україну. Свій товар ви отримаєте у найближчому відділенні Нової Пошти в Україні.

У відділенні ви маєте сплатити вартість доставки та насолоджуватися новою покупкою!