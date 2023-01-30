Apple выпустит складной iPad в 2024 году: каким будет новый планшет

Apple ведет разработку своего первого складного планшета iPad. Об этом заявил инсайдер Мин-Чи Куо, чьи прогнозы зачастую подтверждаются выходом новых устройств.

Ждать новинку придется аж до следующего года — Apple полностью переосмыслит дизайн устройства, и может сделать его уникальным на рынке планшетов. Правда, о конкретных датах на 2024 год аналитик ничего не сказал.

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Известно, что в корпусе будет использоваться углеродное волокно, чтобы гаджет сделать легким и надежным. Этот материал наверняка негативно скажется на цене, так как его производство относительно дорогостоящее. Отвечать за новый корпус будет компания Anjie Technology.

Обновления линейки требует ожидаемый спад популярности — продажи планшета должны снизиться на 10-15% в этом гожа. Первое складное устройство поможет увеличить ассортимент продукции и показать, что Apple не отстает от Samsung с их устройствами Galaxy Fold.

Если iPad в 2024 году будет складным, то корпорация попробует внедрить новинку и в iPhone.

Впрочем, Apple готовится к глобальным изменениям и в самом смартфоне. Будущие iPhone 15 получат перископическую камеру с 5-кратным зумом. Правда, это коснется только топовых модификаций — Pro и Pro Max.