Apple выпустит складной iPad в 2024 году: каким будет новый планшет

Apple ведет разработку своего первого складного планшета iPad. Об этом заявил инсайдер Мин-Чи Куо, чьи прогнозы зачастую подтверждаются выходом новых устройств.
Ждать новинку придется аж до следующего года — Apple полностью переосмыслит дизайн устройства, и может сделать его уникальным на рынке планшетов. Правда, о конкретных датах на 2024 год аналитик ничего не сказал.
(1/1)
安潔科技為全新設計之折疊iPad的新受益者。iPad在未來9-12個月可能不會有新產品 (新款iPad mini較有可能在1Q24量產)，故我對2023年iPad出貨量保守以對，預計出貨將衰退10-15% YoY。不過，我正向看待2024年的折疊iPad，並預期該產品有利出貨量並改善產品組合。
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 30, 2023
Известно, что в корпусе будет использоваться углеродное волокно, чтобы гаджет сделать легким и надежным. Этот материал наверняка негативно скажется на цене, так как его производство относительно дорогостоящее. Отвечать за новый корпус будет компания Anjie Technology.
Обновления линейки требует ожидаемый спад популярности — продажи планшета должны снизиться на 10-15% в этом гожа. Первое складное устройство поможет увеличить ассортимент продукции и показать, что Apple не отстает от Samsung с их устройствами Galaxy Fold.
Если iPad в 2024 году будет складным, то корпорация попробует внедрить новинку и в iPhone.
Впрочем, Apple готовится к глобальным изменениям и в самом смартфоне. Будущие iPhone 15 получат перископическую камеру с 5-кратным зумом. Правда, это коснется только топовых модификаций — Pro и Pro Max.