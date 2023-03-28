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Apple випустила оновлення для iPhone: буде корисним для українців

28 Березня 2023, 18:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Unsplash

Apple випустила велике оновлення iOS 16.4 для iPhone. До операційну систему додали й нові функції для українців.

Наприклад, тепер з’явився предиктивний набір для української мови. Система буде самостійно доповнювати слова під час введення, пропонуючи різні варіанти.

Також в iOS 16.4 з’явилося введення тексту українською мовою за допомогою свайпів – більше не потрібно відривати пальці від клавіш – досить дотиком наводити на потрібні літери.

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Серед іншого, користувачі iPhone отримають нові емодзі у вигляді лося, гусака, і навіть символу Wi-Fi.

Щоб завантажити й встановити iOS 16.4 на свій iPhone, зайдіть у Налаштування – Загальні – Оновлення ПЗ. Якщо нова версія не з’явилася в завантаженнях, потрібно почекати.

Також додали повідомлення від вебдодатків на головний екран, а ще – поліпшили пошук дублікатів фото в iCloud.

Відео також будуть затемнюватися автоматично за виявлення спалахів або стробоскопа.

Також розробники виправили низку проблем і помилок, які були в попередніх версіях ОС.

Нагадаємо, що вже восени 2023 року Apple представить iPhone 15 c Type-C. Серед інших змін, у компанії відмовляться від Lightning, але нова зарядка працюватиме швидко тільки з сертифікованими аксесуарами. Йдеться про кабелі від Apple і дочірніх компаній.

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Джерело
The Verge
Теги
Apple iOS iPhone
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