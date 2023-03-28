Apple выпустила крупное обновление iOS 16.4 для iPhone. В операционную систему добавили и новые функции для украинцев.

К примеру, теперь появился предиктивный набор для украинского языка. Система будет самостоятельно дополнять слова при вводе, предлагая различные варианты.

Также в iOS 16.4 появился ввод текста на украинском языке с помощью свайпов – больше не нужно отрывать пальцы от клавиш — достаточно касанием наводить на нужные буквы.

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Среди прочего, пользователи iPhone получат новые эмодзи в виде лося, гуся, и даже символа Wi-Fi.

Чтобы загрузить и установить iOS 16.4 на свой iPhone, зайдите в Настройки — Общие — Обновление ПО. Если новая версия не появилась в загрузках, нужно подождать.

Также добавили сообщения от веб-приложений на главный экран, а также улучшили поиск дубликатов фото в iCloud.

Видео также будут затемняться автоматически при обнаружении вспышек или стробоскопа.

Также разработчики исправили ряд проблем и ошибок, которые были в предыдущих версиях ОС.

Напомним, что уже осенью 2023 года Apple представит iPhone 15 c Type-C. Среди прочих изменений, в компании откажутся от Lightning, но новая зарядка будет работать быстро только с сертифицированными аксессуарами. Речь идет о кабелях от Apple и дочерних компаний.