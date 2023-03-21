Зарядка Type-C в iPhone 15 працюватиме на повну потужність тільки з кабелями Apple. Про це заявив аналітик Мінг-Чі Куо, інформація якого часто підтверджується.

Зараз iPhone 14 підтримують потужність зарядки до 20 Вт, а версії Pro – до 27 Вт. З USB Type-С iPhone 15 заряджатимуться швидше, але доведеться розщедритися на сертифікований кабель.

Обдурити систему не вдасться – одного адаптера не буде достатньо. Доведеться докуповувати і кабель.

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З переходом на Type-C компанія тільки збільшить технологічний розрив між базовими версіями і моделями Pro. Наприклад, тільки iPhone 15 Pro і Pro Max отримають технологію USB 3.2 для швидкого передання даних, тоді як базові моделі будуть оснащені USB 2.0.

Подібне можна спостерігати в iPad 10, який продається з Type-C.

Щоб задовольнити майбутній попит на адаптери, Apple планує збільшити виробництво аксесуара на 120%. Багато користувачів будуть змушені відмовитися від Lightning, які й донині встановлюються в iPhone.

Утім, після оновлення і самі iPhone 15 помітно подорожчають. Якщо базові версії продаватимуть від $799 і $899, то моделі Pro – від $1 199 і $1 299. Розрив між пристроями буде на рівні $400.