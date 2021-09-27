Компания Apple внедрила систему защиты против ремонта iPhone 13 в неавторизованных сервисах. При замене оригинального экрана на другой дисплей система заблокирует доступ к Face ID.

Принцип работы нововведения показали на видео.

Face ID — это система безопасности для разблокировки смартфона с помощью сканирования лица.

За прекращение работы функции отвечает программное обеспечение iPhone. Эксперты показали, что дисплей iPhone 13 не имеет каких-либо прикрепленных компонентов Face ID и может быть заменен отдельно. Если компонент устанавливается не в сертифицированном сервисном центре Apple, после процедуры на экране появится предупреждение о прекращении работы Face ID.

По мнению экспертов, iOS 15 может определять подлинность компонентов с помощью серийного номера. Единственный способ заставить Face ID работать — это зарегистрироваться в программе Apple Independent Repair iPhone‌ Repair Program. Она позволяет любой компании или стороннему сервисному центру стать авторизованным поставщиком услуг Apple. Цены на услуги после этого заметно возрастут, как и сроки выполнения.

Компания уже не первый год борется со сторонними сервисами. С другой стороны, Apple заставляет владельцев смартфонов и планшетов переплачивать за компоненты, и многие пользователи сообщали о плохом качестве обслуживания. По их мнению, Apple не оставляет владельцам устройств возможности выбора.

Напомним, что недавно эксперты разобрали новенький iPhone 13 Pro для оценки на ремонтопригодность. Компания заметно упростила процесс сборки, что позитивно повлияет на стоимость ремонта.