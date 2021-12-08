Компанія Apple вперше за понад десятиліття призупинила виробництво iPhone та iPad у Китаї. Це рішення пов’язане з проблемами в ланцюжку постачання компонентів, а також з місцевими обмеженнями.

– Через обмежену кількість компонентів та мікросхем немає сенсу працювати понаднормово у святкові дні та доплачувати співробітникам за перепрацювання, – заявив менеджер ланцюжка постачань.

За даними китайських ЗМІ, на початку грудня Apple зазвичай збільшує обсяги виробництва, щоб задовольнити попит на пристрої, які купують як подарунки на новорічні свята. Компанія тимчасово зупинила виробництво, втрачаючи мільярди доларів.

Крім обмеження на споживання електрики в Китаї, проблема пов’язана з нестачею компонентів — ще у 2020 році експерти прогнозували дефіцит мікросхем, який торкнувся Apple восени цього року. Багато фабрик закривалися через спалахи пандемії, що також негативно позначилося на термінах виробництва.

Нещодавно експерт Марк Гурман розповів, які пристрої представить Apple у 2022 році. Окрім оновлених пристроїв, на ринку з’явиться бюджетний MacBook Pro, а також покращені навушники.

Серед нових пристроїв – AR-гарнітура з двома чипсет та власною екосистемою. На початку 2022 року публіці представлять бюджетний iPhone SE 3, який порадує своєю доступністю та характеристиками.