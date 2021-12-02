Apple вирішила попрощатися із популярною моделлю смартфона – iPhone 6 Plus. Вже 31 грудня компанія надішле його до списку вінтажних пристроїв.

Лист із такою заявою Apple розіслала своїм співробітникам.

Подібну практику корпорація використовує у тих випадках, коли минуло понад п’ять років із припинення виробництва пристрою. Щоправда, ремонтувати iPhone 6 Plus можна буде у сервісних центрах компанії ще два роки. Це можливо за умови наявності необхідних компонентів.

Нагадаємо, що культові iPhone 6 та iPhone 6 Plus представили публіці ще у 2014 році. У порівнянні з iPhone 5, ці девайси мали оновлений дизайн, потужний процесор та купу цікавих новинок. На момент виходу ці смартфони були дуже дорогими – за модель із 16 ГБ пам’яті компанія просила від $649.

І хоча Apple припинила виробництво iPhone 6 Plus у 2016 році через вихід нових моделей, базовий iPhone 6, як і раніше, продавався в роздрібних магазинах до 2018 року — його відправлять до списку вінтажних пристроїв трохи пізніше.

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Але для любителів старих iPhone є чудова новина – вже на початку наступного року Apple представить iPhone SE 3, який отримає фізичну кнопку додому та технологію TouchID. Він практично не відрізнятиметься зовні від iPhone 6, так що частина фанатів він все ж таки зможе підкорити. За бюджетника попросять від $399.