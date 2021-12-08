Компания Apple впервые за более чем десятилетие приостановила производство iPhone и iPad в Китае. Это решение связано с проблемами в цепочке поставок компонентов, а также с местными ограничениями.

— Из-за ограниченного количества компонентов и микросхем нет смысла работать сверхурочно в праздничные дни и доплачивать сотрудникам за переработку, — заявил менеджер цепочки поставок.

По данным китайских сми, в начале декабря Apple обычно увеличивает объемы производства, чтобы удовлетворить спрос на устройства, которые покупают в качестве подарков на новогодние праздники. Компания временно остановила производство, теряя миллиарды долларов.

Помимо ограничениями на потребления электричества в Китае, проблема связанна с нехваткой компонентов — еще в 2020 году эксперты прогнозировали дефицит микросхем, который коснулся Apple еще осенью этого года. Многие фабрики закрывались из-за вспышек пандемии, что также негативно сказалось на сроках производства.

Недавно эксперт Марк Гурман рассказал, какие устройства представит Apple в 2022 году. Помимо обновленных устройств, на рынке появится бюджетный MacBook Pro, а также улучшенные наушники.

Среди новых устройств — AR-гарнитура с двумя чипсетами и собственной экосистемой. В начале 2022 года публике представят бюджетный iPhone SE 3, который порадует своей доступностью и характеристиками.