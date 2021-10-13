Компания Apple объявила о сокращении производства новеньких iPhone 13 из-за нехватки микросхем. До конца 2021 года компания выпустит 80 млн смартфонов вместо ожидаемых 90 млн.

Вся проблема в нехватке микросхем от компаний Broadcom и Texas Instruments. Apple сократит производство смартфонов на 11%.

Стоит отметить, что новых процессоров A15 Bionic SoC предостаточно для смартфонов, но другие компоненты устройства также работают на базе микросхем. Ранее эксперты из iFixit разобрали iPhone 13, и показали, что чипы отвечают за работу дисплея, датчика Face ID, подключение USB и беспроводное питание.

Ранее глава компании Apple Тим Кук уже предупреждал о возможных проблемах с поставками компонентов. Еще во время квартального отчета Кук заявил, что компания делает все возможное, чтобы избежать проблем в производстве.

Даже без одного компонента Apple не сможет продавать свои iPhone, а ситуация с микросхемами для электроники не решится до конца 2021 года.

Напомним, что чипсеты понадобятся компании и для новых устройств — Apple объявила дату второй осенней презентации. Мероприятие состоится 18 октября, и по данным инсайдеров, публике покажут беспроводные наушники AirPods 3 и обновленную линейку мощных ноутбуков MacBook Pro. Оба устройства компания не обновляла с 2019 года — самое время показать миру топовый ноутбук на собственном процессоре.