Дефіцит мікросхем для електроніки змушує виробників відмовлятися від виробництва різних пристроїв, і тепер на ринку авто, смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв трапилася справжня криза.

Брак компонентів вже вплинув на ринок України — на початку жовтня генеральний директор компанії OTP Leasing Андрій Павлушин заявив, що на складі постачальників авто зараз дефіцит.

Проблема може вплинути й на український ринок смартфонів — гаджети можуть помітно подорожчати, або зовсім стати недоступними у потрібних кількостях.

Про нестачу компонентів заговорили виробники авто та електроніки в Японії, Південній Кореї та Китаї ще в кінці 2020 року. Експерти прогнозують — проблема не буде вирішена як мінімум до 2023 року.

Мікросхеми друкують на кремнієвих пластинах, і їхнє виробництво різко скоротилося за останній рік в усьому світі. З цією проблемою доведеться боротися вже виробникам електротехніки.

Компанія Apple попереджала, що її нові гаджети буде складно знайти на ринку через дефіцит мікросхем. Корпорації не вдалося уникнути кризи навіть з урахування виробництва власних чипсетів. За даними Bloomberg, Apple довелося знизити виробництво iPhone в другій половині 2021 року зі 90 до 80 млн одиниць. Можливо, компанія зберігатиме куплені за весь рік чипсети заради виробництва iPhone 14, але від такого рішення постраждає виробництво iPhone 13.

Компанія Sony поки не відчула на собі нестачу компонентів для Playstation 5. Ще в серпні 2021 року фінансовий директор Sony Хірокі Тоток заявив, що компанія випустить обіцяну кількість приставок Playstation 5 до березня 2022 року – 22,6 млн. Схоже, корпорації вдалося запастися компонентами заздалегідь.

Ринок комп’ютерів також змінився за останній час. За даними аналітиків з International Data Corporation (IDC), зараз кількість проданих ПК помітно зменшилась. Якщо у 2019 і 2020 роках всі масово скуповували пристрою через перехід на віддалену роботу, то зараз в цьому гострої потреби немає. Експерти компанії запевняють, що запаси продукції опустилися нижче звичайного рівня.

– Вся проблема у виробниках мікросхем – таких компаній стало занадто мало. Зараз виробнику смартфонів невигідно самостійно створювати чипсети для пристроїв – дешевше віддати виробництво на аутсорс стороннім компаніям, – заявив професор Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Крістофер Танг в інтерв’ю The Verge в квітні 2021 року.

Втім, деякі корпорації допоможуть розв’язати проблему. Наприклад, компанія TSMC, яка створює компоненти для Apple і Qualcomm, хоче інвестувати у виробництво $100 млрд. Intel також планує витратити $20 млрд на розширення потужностей.

Поки рано говорити про зміни — відновлення ринку мікросхем може зайняти кілька років.