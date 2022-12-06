Apple расширяет список стран в которых владельцы iPhone могут самостоятельно чинить свои смартфоны. Так, теперь это касается жителей многих стран, в том числе и Европы.

Apple пошла навстречу гражданам Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Швеции и Великобритании. Изменения касаются не только iPhone, но и компьютеров и ноутбуков Mac, выпущенных с 2020 года.

Известно, что компания начала тестировать такую услугу еще в прошлом году — впервые ее внедрили на территории США. С ее помощью можно заказать детали у самой Apple, чтобы самостоятельно заменить их на сломанном девайсе.

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Примечательно, что делать это можно с помощью любых инструментов, хоть и корпорация предлагает собственный набор — таким пользуются сами специалисты Apple. За перечень инструментов просят около 2200 грн.

Впрочем, ремонтировать самостоятельно гаджеты Apple не так просто — нужно очень умело разогревать клей, а также аккуратно вытаскивать и вставлять компоненты. Многие предпочли бы отдать эту задачу профессионалам.

По заявлению Apple, во всем мире более 5 тыс. авторизированных сервисных центов, где можно легально заменить оригинальные компоненты.

Впрочем, сейчас у компании наблюдаются проблемы с другими устройствами. Apple перенесла поставки гарнитуры для дополненной реальности. Все из-за операционной системы — проблемы не могут решить уже долго время. Правда, гаджет уже показали совету директоров.