Apple расширяет список стран, в которых поддерживается функция спутникового SOS. Речь идет о функции, которая поможет вызвать помощью с помощью спутниковой связи.

Так, теперь технология доступна не только в США и Канаде, но и в Великобритании, Франции, Германии и Ирландии. Правда, это касается не всех iPhone — речь идет о моделях iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Впервые услугу анонсировали на презентации смартфонов — тогда в компании отметили, что функция поможет спасти еще больше людей. Там, где не ловит связь сотовых операторов поможет спутниковая связь.

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Помимо актуальной версии iPhone, устройство должно быть обновлено до iOS 16.1. Чтобы полноценно пользоваться спутниковой системой помощи, необходимо заполнить краткую анкету в приложении и указать основные данные о ситуации.

По заявлению Apple, уже в следующем году компания расширит функционал и на другие страны. Примечательно, что услуга бесплатная, но только первые два года с момента активации смартфона.

К сожалению, в Украине система пока не работает. Возможно, Apple исправит эту ситуацию в следующем году.

Компания постепенно расширяет свои услуги, и это также касается ремонта устройств. Недавно Apple расширила список стран, в которых владельцы iPhone могут самостоятельно чинить свои смартфоны.