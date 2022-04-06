Компанія Apple розкрила дату наступної презентації під назвою WWDC – вона відбудеться з 6 по 10 червня у онлайн-форматі.

В анонсі корпорація заявила, що продемонструє оновлення цифрових продуктів – йдеться про iOS, iPadOS, macOS, watchOS та tvOS. На додаток до нових ОС, інсайдери також не виключають можливості презентації нових пристроїв – йдеться про ноутбуки MacBook Pro і MacBook Air, про які в мережі останнім часом з’явилося багато чуток.

Також для розробників будуть доступні навчальні сесії з можливістю поспілкуватися зі співробітниками компанії з питань нових функцій та їхньої розробки.

Багато інших великих компаній намагаються повернутися до традиційних заходів офлайн. Презентація Google I/O у травні буде гібридною, як і Конференція розробників ігор (GDC), яка проходила з 21 по 25 березня, де було багато преси та інших гостей.

На літній презентації Apple не планує представляти світові майбутні iPhone 14 – їх покажуть уже у вересні, і деякі зміни не порадують фанатів. Наприклад, нові iPhone можуть значно подорожчати – деякі моделі піднімуть в ціні на $200, в порівнянні з торішніми моделями.