Майбутні iPhone 14 будуть продаватися за завищеною ціною у порівнянні з моделями 2021 року. Також очікувані флагмани отримають нові камери та деякі зміни у дизайні.

Інсайдер LeaksApplePro опублікував майбутній список моделей iPhone та очікувані ціни, а також порівняв із вартістю iPhone 13:

iPhone 14 – $799 (iPhone 13 – $799);

iPhone 14 Max – $899 (iPhone 13 Mini – $699);

iPhone 14 Pro – $1 099 (iPhone 13 Pro – $999);

iPhone 14 Pro Max – $1 199 доларів (iPhone 13 Pro Max – $1 099).

Як можна помітити, деякі моделі піднімуть у ціні на $200, хоча базовий iPhone 14 залишиться без змін у плані вартості.

За словами інсайдера, найбільшою зміною в лінійці буде новий iPhone 14 Max – 6,7-дюймова модель, яка замінить 5,4-дюймовий iPhone 13 Mini. Цілком імовірно, що Apple захоче збільшити різницю між моделями Pro та звичайними iPhone.

Не виключено, що компанія не захоче створювати новий процесор A16, тому iPhone 14 можуть отримати чипсет A15, як iPhone 2021 року.

Нагадаємо, що 8 березня Apple представила перший смартфон цього року – бюджетний iPhone SE 3. Новинка порадує фанатів своєю ціною від $399, а також потужним процесором та культовим дизайном. Під капотом у смартфона – чипсет A15, як в iPhone 13.