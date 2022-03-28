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Apple скорочує виробництво iPhone та AirPods: на тлі війни в Україні

28 Березня 2022, 12:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone
Джерело: Depositphotos

Apple скорочує виробництво iPhone SE на 20% через широкомасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого. В усьому винні інфляція та зниження попиту на електроніку, включаючи смартфони.

Відомо, що Apple представила новий iPhone SE 8 березня 2022 року, і тепер заявила про скорочення кількості вироблених смартфонів у найближчому майбутньому. Аналогічний крок зробили й з бездротовими навушниками AirPods – на тлі зниженого інтересу та зменшення запасу пристроїв.

iPhone 13 також менше вироблятимуть, але це пов’язано з сезонним попитом – вже цієї осені Apple представить новенькі iPhone 14. Відомо, що майбутні флагмани значно подорожчають, якщо порівнювати з торішніми моделями. У деяких випадках цінник зросте на $200. Щоправда, кардинальних змін у лінійці пристроїв не очікується.

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До того ж через широкомасштабне вторгнення ситуація на ринку мікросхем тільки погіршилася. Це стосується не лише смартфонів, а й інших пристроїв – від автомобілів до побутової техніки.

Apple оперативно залишила ринок Росії – всі пристрої корпорації зникли з продажу біля країни-агресора.

Теги
Apple , iPhone , Війна в Україні
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