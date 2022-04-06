Компания Apple раскрыла дату следующей презентации под названием WWDC — она состоится с 6 по 10 июня в онлайн-формате.

В анонсе корпорация заявила, что продемонстрирует обновления цифровых продуктов — речь идет об iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. В добавок к новым ОС, инсайдеры также не исключают вероятности презентации новых устройств — речь идет о ноутбуках MacBook Pro и MacBook Air, о которых в сети в последнее время появилось много слухов.

Также для разработчиков будут доступны обучающие сессии, с возможностью пообщаться с сотрудниками компании по вопросам новых функций и их разработки.

Многие другие крупные компании пытаются вернуться к традиционным мероприятиям офлайн. Презентация Google I/O в мае будет гибридным, как и Конференция разработчиков игр (GDC), которая проходила с 21 по 25 марта, где было много прессы и других гостей.

На летней презентации Apple не планирует представлять миру будущие iPhone 14 — их покажут уже в сентябре, и некоторые изменения не порадуют фанатов. К примеру, новенькие iPhone могут существенно подорожать — некоторые модели поднимут в цене на $200, в сравнении с прошлогодними моделями.