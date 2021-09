Компанія Apple провела щорічну презентацію нових пристроїв 14 вересня. Під час заходу відбувся анонс нових смартфонів iPhone 13, нових планшетів iPad і iPad mini, а також розумних годинників Apple Watch 7. Ця подія привертає увагу мільйонів користувачів мережі по всьому світу, які люблять не тільки спостерігати за тим, що відбувається, а й обговорити те, що показала і розповіла компанія Apple.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на презентацію нових iPhone 13, iPad і Apple Watch 7.

Один з користувачів Twitter натякнув на швидку появу краш-тестів новеньких пристроїв, які можуть з’явитися в мережі вже завтра.

Користувачі соцмережі вже встигли саркастично відзначити схожість новенького iPhone 13 з попередніми моделями.

Me trying to spot the difference between iPhone 12 Pro Max and iPhone 13 pro max #AppleEvent pic.twitter.com/bwUI9CkWeD

iPhone 13 точно продаватимуться — нові смартфони отримали купу цікавих оновлень.

Деякі користувачі мережі показали, як інженери створювали iPhone 13 Pro:

POV of apple engineers explaining how they crafted the iPhone 13 pro. #AppleEvent pic.twitter.com/bqGSIy2Jdw

Інші користувачі сильно здивувалися цінами на нові iPhone:

Gone are those days when I cringe over the new iPhone prices but not ANYMORE

I can buy and also for my enemy almost immediately, if my enemy is ready to sell his/her kidney #AppleEvent pic.twitter.com/KKIXfJ8eNg

