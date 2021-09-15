Компания Apple откажется от производства прошлогодних смартфонов iPhone 12 Pro, 12 Pro Max и iPhone XR. Корпорация пошла на такой шаг после анонса новых iPhone 13, показав их публике 14 сентября.

Компания вполне закономерно отказалась о прошлогодних устройств — цены на них хоть и снизились, но топовые модели iPhone 12 все еще могут составить конкуренцию новым смартфонам. Это негативно повлияет на продажи новинок.

Мало кому захочется покупать прошлогодний iPhone за тысячу долларов, если уже появился новый.

Компания также отказывается от любимчика пользователей — бюджетного iPhone XR. Смартфон показали публике в 2018 году, и он позиционировался как бюджетная версия флагманского iPhone XS.

Появление iPhone XR совпало с исчезновением последних iPhone с разъемами для наушников.

Однако компания не спешит отказываться от всех устаревших устройств — стоимость iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 Mini и iPhone SE снизилась на $100.

Теперь iPhone 12 и iPhone 12 Mini продаются по цене от $699 и $599 соответственно, а бюджетный iPhone SE — за $399.

Напомним, что Apple представила новые iPhone 13. Среди главных изменений — улучшенная работы камер, увеличенное время автономной работы и уменьшенный размер выреза на верхней части экрана.

Цены на смартфоны начинаются от $699. Топовый iPhone 13 Pro Max появится в продаже с ценником в $1099. Ознакомиться со всеми гаджетами с презентации Apple можно в нашем материале.