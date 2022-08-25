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Apple представит iPhone 14 7 сентября: где и во сколько смотреть презентацию

25 августа 2022, 16:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Apple
Источник: Depositphotos

Apple назначила презентацию iPhone 14 на 7 сентября. Мероприятие пройдет в 20:00 по киевскому времени.

В среду, 24 августа, компания начала рассылать приглашения. Презентация пройдет в театре имени Стива Джобса в Купертино в кампусе Apple Park и будет транслироваться на сайте компании и на YouTube.

В общей сложности ожидается четыре модели iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. А также три модели Apple Watch.

Сейчас смотрят

Обычно неизвестно, чему посвящена презентация Apple, однако с 2013 года в первый месяц осени они традиционно представляют новые модели iPhone. Исключение — 2020 год. Тогда мероприятие перенесли на октябрь из-за пандемии Covid-19.

Напомним, что в 2021 году в сентябре Apple презентовала iPhone 13 и iPhone 13 Pro, Apple Watch седьмой серии, а также новые версии iPad Mini и iPad.

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Источник
The Wall Street Journal
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Apple iPhone
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