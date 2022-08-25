Apple назначила презентацию iPhone 14 на 7 сентября. Мероприятие пройдет в 20:00 по киевскому времени.

В среду, 24 августа, компания начала рассылать приглашения. Презентация пройдет в театре имени Стива Джобса в Купертино в кампусе Apple Park и будет транслироваться на сайте компании и на YouTube.

В общей сложности ожидается четыре модели iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. А также три модели Apple Watch.

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Обычно неизвестно, чему посвящена презентация Apple, однако с 2013 года в первый месяц осени они традиционно представляют новые модели iPhone. Исключение — 2020 год. Тогда мероприятие перенесли на октябрь из-за пандемии Covid-19.

Напомним, что в 2021 году в сентябре Apple презентовала iPhone 13 и iPhone 13 Pro, Apple Watch седьмой серии, а также новые версии iPad Mini и iPad.