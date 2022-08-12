Як повернути гроші за підписку Apple – інструкція

Усім відомо, що в App Store є безліч платних застосунків. Якщо ви випадково купили додаток, гру чи будь-яку іншу підписку або вам не подобається платний застосунок, гроші за таку покупку можна повернути.

Як повернути гроші за підписку Apple – читайте в нашому матеріалі.

Інструкція

Для деяких покупок у магазинах App Store, iTunes Store, Apple Books і в інших сервісах Apple можливо оформити відшкодування.

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Зробити запит на відшкодування можна у веб-браузері на будь-якому пристрої Apple.

Виконайте вхід на сайті reportaproblem.apple.com

На ваш пристрій прийде код-підтвердження, вкажіть його.

На головній сторінці натисніть на Я хочу (I’d like to), а потім оберіть Оформити запит на відшкодування (Request a refund).

На екрані з’явиться рядок, де потрібно надати причину повернення коштів.

Тепер виберіть програму, передплату чи інший елемент, а потім натисніть кнопку Надіслати.

До речі, якщо кошти було списано за передплату, яка вам більше не потрібна, ви також можете скасувати її.

Згодом вам має прийти підтвердження відшкодування. У такому випадку, очікуйте свої гроші найближчим часом.

На сайті reportaproblem.apple.com також можна перевірити статус вашого запиту:

Увійдіть на сайт та авторизуйтесь. Знайдіть на головній сторінці кнопку Check Status of Claims (Перевірити статус запитів). Щоб переглянути статус, натисніть Pending (В очікуванні)

Коли повернуть кошти

Якщо повернення підтверджено, кошти буде відшкодовано на вашу картку, з якої їх зняли. Кошти зарахуються на вашу картку впродовж:

кошти на рахунку Apple ID в магазині – до 48 годин;

оплата з рахунку мобільного телефону – до 60 днів;

інші способи оплати – до 30 днів.

Якщо протягом цього часу кошти не надійдуть, зверніться до свого банку.