Як повернути гроші за підписку Apple – інструкція

Усім відомо, що в App Store є безліч платних застосунків. Якщо ви випадково купили додаток, гру чи будь-яку іншу підписку або вам не подобається платний застосунок, гроші за таку покупку можна повернути.
Як повернути гроші за підписку Apple – читайте в нашому матеріалі.
Інструкція
Для деяких покупок у магазинах App Store, iTunes Store, Apple Books і в інших сервісах Apple можливо оформити відшкодування.
Зробити запит на відшкодування можна у веб-браузері на будь-якому пристрої Apple.
- Виконайте вхід на сайті reportaproblem.apple.com – вкажіть свій Apple ID та пароль.
- На ваш пристрій прийде код-підтвердження, вкажіть його.
- На головній сторінці натисніть на Я хочу (I’d like to), а потім оберіть Оформити запит на відшкодування (Request a refund).
- На екрані з’явиться рядок, де потрібно надати причину повернення коштів.
- Тепер виберіть програму, передплату чи інший елемент, а потім натисніть кнопку Надіслати.
До речі, якщо кошти було списано за передплату, яка вам більше не потрібна, ви також можете скасувати її.
Згодом вам має прийти підтвердження відшкодування. У такому випадку, очікуйте свої гроші найближчим часом.
На сайті reportaproblem.apple.com також можна перевірити статус вашого запиту:
- Увійдіть на сайт та авторизуйтесь.
- Знайдіть на головній сторінці кнопку Check Status of Claims (Перевірити статус запитів).
- Щоб переглянути статус, натисніть Pending (В очікуванні)
Коли повернуть кошти
Якщо повернення підтверджено, кошти буде відшкодовано на вашу картку, з якої їх зняли. Кошти зарахуються на вашу картку впродовж:
- кошти на рахунку Apple ID в магазині – до 48 годин;
- оплата з рахунку мобільного телефону – до 60 днів;
- інші способи оплати – до 30 днів.
Якщо протягом цього часу кошти не надійдуть, зверніться до свого банку.