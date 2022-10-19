Компания Apple представила новое поколение планшетов iPad и iPad Pro. Новинки получили обновленный дизайн и мощную начинку.

Что касается базового iPad 10, то он получил долгожданный разъем зарядки USB-C вместо Lightning. Похоже, компания готовится к переходу на единый стандарт зарядки.

У бюджетника больше нет физической кнопки Home, а сканер Touch ID встроили в кнопку блокировки. Планшет поддерживает Wi-Fi 6 и 5G, и за работу устройства отвечает процессор A14, который представили вместе с iPhone 12.

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iPad 10 доступен для предзаказа уже сейчас, а в продажу поступит с 26 октября. За базовый планшет попросят от $450, что по нынешнему курсу около 16,5 тыс. грн.

Что касается топового iPad Pro, то устройство получило мощный процессор M2, который использовался в ноутбуках компании. Теперь он на 15% мощнее, стилус Apple Pencil работает быстрее, да и дисплей с камерами получили заметное обновление. В Apple также не забыли о звуковой системе — теперь в планшете сразу четыре динамика.

iPad Pro будут поставляться в двух разных размерах — с диагональю дисплея 11 и 12,9 дюйма. За новинку попросят от $800, что по актуальному курсу около 30 тыс. грн.

Полную презентацию iPad 10 и iPad Pro можно посмотреть на YouTube-канале Apple.

Пока компания занимается показом новых гаджетов, Марк Цукерберг высмеял Apple в новой рекламе. Миллиардер рассказал, что WhatsApp заметно безопаснее сервиса iMessages, и перечислил функции, которых нет у конкурентов.