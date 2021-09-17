Компанія Apple змінила дизайн паковання коробки для iPhone 13, відмовившись від пластикової версії. Тепер в мережі з’явилися фотографії нової коробки для флагманів.

І хоча фото не відображає весь дизайн коробки, на дні паковання можна помітити паперовий язичок, який необхідно потягнути. Саме це дизайнерське рішення дозволило надійно закріпити кришку коробки.

Зміни також дозволять убезпечити покупців від відкриття коробок — прикріпити язичок назад непомітно неможливо. Раніше коробки обмотувалися захисною плівкою — продажний вигляд можна було з легкістю повернути за допомогою фена. Тепер навіть при покупці у неофіційних продавців Apple можна дізнатися, чи дійсно iPhone 13 повністю новий.

Apple пішла на такий крок заради збільшення екологічності своїх продуктів.

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max розроблені таким чином, щоб звести до мінімуму їхній вплив на навколишнє середовище, включаючи використання 100% перероблених елементів в магнітах. Обидві моделі також містять 100% перероблене золото на покритті материнської плати.

У переробленому пакованні відсутня зовнішня пластикова плівка, що дозволяє уникнути використання 600 тонн пластика і наблизити Apple до своєї мети — повністю відмовитися від пластику в коробках для гаджетів до 2025 року.

Сьогодні Apple має нульовий рівень викидів вуглецю у повітря, а до 2030 року планує домогтися нульового впливу на клімат у всьому бізнесі. Мова йде не тільки про компанії, а й про ланцюжки постачання.

Дізнатися більше про всі новинки від Apple можна в матеріалі від Факти ICTV.