Компания Apple изменила дизайн упаковки коробки для iPhone 13, отказавшись от пластиковой версии. Теперь в сети появились фотографии новой коробки для флагманов.

И хотя фото не показывает весь дизайн коробки, на дне упаковки можно заметить бумажный язычок, который необходимо потянуть. Именно это дизайнерское решение позволило надежно закрепить крышку коробки.

Изменения также позволят обезопасить покупателей от вскрытий коробок — прикрепить язычок назад незаметно невозможно. Ранее коробки обматывались защитной пленкой — нетронутый вид можно было с легкостью вернуть с помощью фена. Теперь даже при покупке у неофициальных продавцов Apple можно узнать, действительно ли iPhone 13 полностью новый.

Apple пошла на такой шаг ради увеличения экологичности своих продуктов.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму их воздействие на окружающую среду, включая использование 100% переработанных элементов в магнитах. Обе модели также содержат 100% переработанное золото на покрытии материнской платы.

В переработанной упаковке отсутствует внешняя пластиковая пленка, что позволяет избежать использования 600 тонн пластика и приблизить Apple к своей цели — полностью отказаться от пластика в коробках для гаджетов до 2025 года.

Сегодня Apple имеет нулевой уровень выбросов углерода в воздух, а к 2030 году планирует добиться нулевого воздействия на климат во всем бизнесе. Речь идет не только о компании, а и о цепочках поставок.

Узнать больше обо всех новинках от Apple можно в материале от Факты ICTV.