Компанія Apple представила нові iPhone 13 на щорічній презентації 14 вересня. Захід проходив у онлайн-форматі через пандемію.

Як і торішні iPhone 12, нові iPhone 13 з’являться у продажі в чотирьох модифікаціях: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max.

Чутки від інсайдерів підтвердилися — нові смартфони майже не відрізняються дизайном від торішніх моделей. Зміни торкнулися вирізу на верхній частині екрану і розташування задніх камер — тепер вони розташовані діагонально.

Розміри дисплеїв залишилися колишніми, але топові моделі iPhone 13 Pro і Pro Max отримали частоту оновлення до 120 Гц.

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max з’являться в модифікації з 1 ТБ внутрішнього сховища, а iPhone 13 mini, iPhone 13 залишаться без версій з 64 Гб. На цей крок компанія пішла через збільшення якості фото і відео, які вимагають більше пам’яті для зберігання.

Компанія оснастила нові смартфони чипсетом A15 власного виробництва, створеного спеціально для нових пристроїв. Новий процесор обіцяє збільшити продуктивність в порівнянні з торішньою моделлю.

Apple поліпшила роботу камер для всіх пристроїв — під час знімання помітно покращиться стабілізація і 2,5-кратне збільшення.

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max отримали поліпшену ширококутну камеру з автофокусом, а в основної камери з’явилася функція мікрофільмування.

Всі датчики отримали підтримку нічного режиму.

Ціни на смартфони:

iPhone 13 mini – від $699;

iPhone 13 – від $799;

iPhone 13 Pro – від $999;

iPhone 13 Pro Max – від $1099.

Нові iPhone 13 будуть доступні для попереднього замовлення вже з 17 вересня, а в продажу з’являться з 30 вересня.