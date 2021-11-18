Компанія Apple дозволить власникам iPhone та інших пристроїв ремонтувати їх самостійно. Корпорація запускає програму Self Service Repair, яка дозволить одержувати оригінальні компоненти від виробника.

Відомо, що нова програма стане доступною 2022 року в США, і протягом року стане з’явиться у низці інших країн.

Поки що для самостійного ремонту будуть поставлятися компоненти для iPhone 12 та iPhone 13. Через деякий час і власники ноутбуків MacBook зможуть полагодити свої пристрої.

Щоб відремонтувати смартфон самостійно, необхідно замовити необхідні деталі з інтернет-магазину Apple. Кількість різноманітних компонентів з часом сягне 200 деталей. А зараз у продажу з’являться камери, дисплеї та акумулятори – найпопулярніші деталі, які змінюють у смартфонах Apple.

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Компанія також опублікує докладні інструкції з ремонту, коли програма Self Service Repair запрацює в США.

Гарантія не анулюється, якщо власник не зашкодить девайсу під час заміни компонентів.

Apple пішла на цей крок не за своїм бажанням – Федеральна торгова комісія США заборонила компаніям відмовляти споживачам у можливості ремонту пристроїв у сторонніх сервісних центрах.

Нагадаємо, що нещодавно компанія представила незвичайну функцію заповіту. Тепер кожен власник iCloud та iPhone може створити електронний заповіт, у якому після смерті у довірених людей буде можливість отримати паролі та коди до файлів померлого.