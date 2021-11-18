Компания Apple позволит владельцам iPhone и других устройств ремонтировать их самостоятельно. Корпорация запускает программу Self Service Repair, которая позволит получать оригинальные комплектующие от производителя.

Известно, что новую программу станет доступной 2022 году в США, и в течение года появится в ряде других стран.

Пока для самостоятельного ремонта будут поставляться комплектующие для iPhone 12 и iPhone 13. Спустя время и владельцы ноутбуков MacBook смогут починить свои устройства.

Чтобы отремонтировать смартфон самостоятельно, нужно заказать необходимые детали с интернет-магазина Apple. Количество разнообразных компонентов со временем достигнет 200 деталей. А сейчас в продаже появятся камеры, дисплеи и аккумуляторы — самые популярные детали, которые меняют в смартфонах Apple.

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Компания также опубликует подробные инструкции по ремонту, когда программе Self Service Repair заработает в США.

Гарантия не аннулируется, если владелец не повредит девайс во время замены компонентов.

Apple пошла на этот шаг не по своему желанию — Федеральная торговая комиссия США запретила компаниям отказывать потребителям в возможности ремонта устройств в сторонних сервисных центрах.

Напомним, что недавно компания представила необычную функцию завещания. Теперь каждый владелец iCloud и iPhone может создать электронное завещание, в котором после смерти у доверенных людей будет возможность получить пароли и коды к файлам умершего.