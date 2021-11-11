Компанія Apple розпочала тестувати функцію Digital Legacy. З її допомогою можна заповідати свої дані та доступ до них кільком близьким людям.

Нову технологію зможуть оцінити учасники бета-тесту iOS 15.2. Досі в системі захисту пристроїв Apple є одна серйозна вада — після смерті людини неможливо отримати доступ до даних та облікового запису iCloud, а без коду-паролю не можна навіть розблокувати телефон. Теоретично, кожен власник iPhone зможе внести до списку “довірених осіб” до 5 близьких, і в разі смерті ці люди зможуть увійти до сховища. Для цього їм потрібно надати Apple свідоцтво про смерть власника облікового запису.

Користувачі зможуть отримати доступ до фотографій та інших даних, наприклад, інформації про покупки.

Поки функцію не ввели у повноцінне використання, право на отримання даних можна отримати лише через суд. Для цього потрібно навести вагомий аргумент.

Подібні системи вже працюють Google і Facebook, тому Apple не надасть користувачам абсолютно унікальну функцію.

Нагадаємо, деякі зміни в соцмережах для облікових записів померлих людей працюють не зовсім коректно. Особливо, якщо власник сторінки все ще живий. Зловмисники обдурили службу підтримки Instagram, переконавши модерацію у смерті глави соцмережі, Адама Моссері. Обліковий запис директора сервісу заблокували.