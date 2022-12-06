Apple розширює список країн, в яких власники iPhone можуть самостійно лагодити свої смартфони. Так, тепер це стосується мешканців багатьох країн, зокрема і Європи.

Apple пішла назустріч громадянам Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Зміни стосуються не лише iPhone, а й комп’ютерів та ноутбуків Mac, випущених із 2020 року.

Відомо, що компанія почала тестувати таку послугу ще торік – уперше її запровадили на території США. З її допомогою можна замовити деталі у самої Apple, щоб самостійно замінити їх на зламаному девайсі.

Зараз дивляться

Примітно, що робити це можна за допомогою будь-яких інструментів, хоч і корпорація пропонує власний набір – такими користуються самі фахівці Apple. За перелік інструментів просять близько 2200 грн.

Втім, ремонтувати самостійно гаджети Apple не так просто – потрібно дуже вміло розігрівати клей, а також акуратно витягувати та вставляти компоненти. Багато хто хотів би віддати це завдання професіоналам.

За заявою Apple, у всьому світі понад 5 тис. авторизованих сервісних центів, де можна легально замінити оригінальні компоненти.

Втім, зараз компанія має проблеми з іншими пристроями. Apple перенесла постачання гарнітури для доповненої реальності. Все через операційну систему – проблеми не можуть вирішити вже довго. Щоправда, гаджет уже показали раді директорів.