Apple повернулася до Twitter для реклами всередині соцмережі. Про це заявив новий власник сервісу Ілон Маск. Мільярдер додав, що виробник iPhone є одним із найбільших рекламодавців усередині Twitter.

Так, усі проблеми вдалося вирішити на зустрічі Ілона з генеральним директором Apple Тімом Куком. Маск заявив, що на зустрічі вдалося усунути непорозуміння щодо потенційного видалення Twitter з App Store. Сам Кук заявив, що Apple і не планувала робити такий крок.

Нагадаємо, що після придбання соцмережі Ілоном Маском за $44 млрд багато великих компаній відмовилися від реклами в Twitter. Відомо, що Amazon вже також думає про повернення – компанія Безоса замовляє реклами близько $100 млн на рік.

Зараз дивляться

Раніше Маск заявив, що восени компанія втратила свій основний дохід – не виключено, що на Twitter чекає банкрутство. На фоні цього Ілон захотів ввести платну підписку в сервіс, а також дозволив використати синю галочку звичайним користувачам. Щоправда, це рішення складно назвати обдуманим – користувачі почали видавати себе за відомих людей чи компаній, обманюючи неуважних читачів.