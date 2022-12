Apple відкладає продажі гарнітур доповненої та віртуальної реальності до другої половини 2023 року. Всьому провиною проблеми з програмним забезпеченням – для нової продукції необхідно створювати систему з нуля.

Про це заявляє аналітик та інсайдер Мінґ-Чі Куо, який спеціалізується на постачаннях продукції Apple. Так, корпорація хотіла розпочати продаж AR\VR-гарнітур вже на початку 2023 року. Постачання розпочнеться із зими, але не в тому обсязі, який необхідний на старті продажів.

Therefore, the delay in mass shipment of this product may hurt optical industry’s near-term market sentiment. Major suppliers of Apple MR headset optical suppliers include Largan (lens), Genius (Pancake), Cowell (camera module), Primax (eyeball tracking module), etc.

