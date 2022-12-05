Apple відкладає продажі гарнітур доповненої та віртуальної реальності до другої половини 2023 року. Всьому провиною проблеми з програмним забезпеченням – для нової продукції необхідно створювати систему з нуля.

Про це заявляє аналітик та інсайдер Мінґ-Чі Куо, який спеціалізується на постачаннях продукції Apple. Так, корпорація хотіла розпочати продаж AR\VR-гарнітур вже на початку 2023 року. Постачання розпочнеться із зими, але не в тому обсязі, який необхідний на старті продажів.

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Therefore, the delay in mass shipment of this product may hurt optical industry’s near-term market sentiment. Major suppliers of Apple MR headset optical suppliers include Largan (lens), Genius (Pancake), Cowell (camera module), Primax (eyeball tracking module), etc. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 4, 2022

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Apple хотіла в 2023 році продати 1,5 млн гарнітур за ціною до $2 тис. Ще в агусті Мінґ-Чі запевняв, що анонс новинки відбудеться в січні 2023 року – девайс представили вже раді директорів.

Про розробки гарнітури для доповненої та віртуальної реальності ходили чутки ще із зими 2021 року. Тоді інсайдери заявили, що компанія з нуля розробляє операційну систему, проблеми з якою не можуть вирішити й досі.

Очікується, що гарнітура Apple буде дорогою – раніше їй приписували цінник вище за $1,5 тис. Це помітно дорожче, ніж продукція конкурентів.