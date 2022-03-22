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Сказано – зроблено: Anonymous злила базу даних компанії Nestle

22 Березня 2022, 18:08
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Сказано – зроблено: Anonymous злила базу даних компанії Nestle
Джерело: Depositphotos

Хакерська група Anonymous злила дані однієї з найбільших харчових компаній Nestle. Причиною стало те, що швейцарська компанія відмовилася виходити з російського ринку, попри війну в Україні.

Про це Anonymous повідомили у Twitter.

Напередодні Anonymous пригрозили компаніям, що працюють у РФ, і дали 48 годин на вихід з ринку агресора, інакше вони стануть метою хакерів.

– Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо – заявили хакери.

Якщо хочете перевірити, то ось посилання на завантаження бази даних Nestlé.

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