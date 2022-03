Хакерська група Anonymous злила дані однієї з найбільших харчових компаній Nestle. Причиною стало те, що швейцарська компанія відмовилася виходити з російського ринку, попри війну в Україні.

Про це Anonymous повідомили у Twitter.

Напередодні Anonymous пригрозили компаніям, що працюють у РФ, і дали 48 годин на вихід з ринку агресора, інакше вони стануть метою хакерів.

– Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо – заявили хакери.

Якщо хочете перевірити, то ось посилання на завантаження бази даних Nestlé.

