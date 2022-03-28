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Anonymous взломали российскую телерадиокомпанию и пообещали слить 870 Гб данных

28 марта 2022, 07:38
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Anonymous взломали российскую телерадиокомпанию и пообещали слить 870 Гб данных
Источник: Pixabay

Хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).

Об этом сообщили Anonymous в Twitter. Общий объем данных, которые планируют обнародовать в ближайшее время, составляет 870 ГБ.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания управляет такими российскими телеканалами, как Россия 24, Россия 1 и РТР Планета.

На днях хакерская группа Anonymous слила данные Nestle — одной из крупнейших пищевых компаний. Причиной стало то, что швейцарская компания отказалась уходить с российского рынка, несмотря на войну в Украине.

Anonymous – современная международная сеть активистов и хактивистов, отдельные узлы которой слабо связаны между собой. Их первая группировка появилась в 2003 году.

Хакеры Anonymous выступают против цензуры в интернете, преследования и надзора. В знак протеста они взламывают разные важные государственные сайты.

Теги
Anonymous , Хакеры
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