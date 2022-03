Хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).

Об этом сообщили Anonymous в Twitter. Общий объем данных, которые планируют обнародовать в ближайшее время, составляет 870 ГБ.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания управляет такими российскими телеканалами, как Россия 24, Россия 1 и РТР Планета.

JUST IN: Hacking group ‘NB65’ (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9

— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 27, 2022