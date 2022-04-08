Компанія Acer припиняє свою діяльність у Росії. Великий виробник комп’ютерної техніки та електроніки зважився на такий крок через звірства РФ в Україні в період широкомасштабного вторгнення з 24 лютого.

Про це рішення повідомляється на сайті Acer.

– Ми суворо дотримуємося законів та правил міжнародної торгівлі, а також слідкуємо за ситуацією в Україні. У зв’язку з останніми подіями компанія Acer вирішила призупинити свою діяльність у Росії, – повідомили представники тайванської корпорації.

У компанії додали, що приділяють особливу увагу безпеці своїх співробітників, а також надають допомогу їхнім сім’ям, які постраждали на тлі війни в Україні. В Acer хочуть, щоб мир настав якнайшвидше. Наразі виробник електроніки працює з міжнародними організаціями для надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що днями Росію покинула велика компанія Wargraming, яка створила популярну гру World of Tanks. За заявою мінської корпорації, такий крок сильно вдарить по їхньому капіталу, але це вимушена міра.

Аналогічно вчинив і музичний сервіс Spotify – у березні користувачам із РФ закрили доступ до преміум-підписки, а нещодавно анонсували відключення всього сервісу з 11 квітня.