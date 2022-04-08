Компания Acer прекращает свою деятельность в России. Крупный производитель компьютерной техники и электроники пошел на такой шаг из-за зверств РФ в Украине в период широкомасштабного вторжения с 24 февраля.

Об этом решении сообщается на сайте Acer.

— Мы строго соблюдаем законы и правила международной торговли, а также следим за ситуацией в Украине. В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в России, — сообщили представители тайваньской корпорации.

В компании добавили, что уделяют особое внимание безопасности своих сотрудников, а также предоставляет помощь их семьям, которые пострадали на фоне войны в Украине. В Acer хотят, чтобы мир наступил как можно скорее. Сейчас производитель электроники работает с международными организациями для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, что на днях Россию покинула крупная компания Wargraming, которая создала популярную игру World of Tanks. По заявлению минской корпорации, такой шаг сильно ударит по их капиталу, но это вынужденные меры.

Аналогично поступил и музыкальный сервис Spotify — в марте пользователям из РФ закрыли доступ к премиум-подписке, а недавно анонсировали отключение всего сервиса с 11 апреля.