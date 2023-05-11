Компанія Google представила свій перший складаний смартфон Pixel Fold. Це сталося на щорічній конференції Google I/O, де також розкрили подробиці про новий флагман.

Новий Pixel Fold отримав 5,8-дюймовий зовнішній екран, а також 7,6-дюймовий основний дисплей, який складається всередину, як книжка. За формфактором він дуже нагадує Samsung Galaxy Fold 4, і створений для конкуренції з ним.

Екрани мають частоту оновлення 120 Гц і підтримку HDR. Під капотом у телефона – процесор Google Tensor G2, який працює і з 5G-модемом. Аналогічний чип встановлюють і в Pixel 7 та 7 Pro. Його доповнюють 12 ГБ оперативної пам’яті, а ось вбудована доступна у 2 модифікаціях – на 256 і 512 Гб.

У Google заявили, що Fold отримав найміцніший шарнір серед складних смартфонів, він розрахований на 200 тис. складань. У компанії також назвали гаджет найтоншим серед конкурентів.

Смартфон отримав батарею на 4800 мА/год і підтримку швидкої зарядки потужністю всього 30 Вт, а також підтримку бездротової зарядки.

У новому Pixel Fold відразу 5 камер – основна з трьома об’єктивами й дві фронтальні.

Новий смартфон уже доступний для попереднього замовлення у США – цінник починається від $1 799, а в продажу він з’явиться наприкінці червня.

Поки Google представляє нові смартфони, репутація Apple падає на тлі провального iPhone 14 – вперше за довгі роки користувачі залишилися незадоволеними пристроєм. Раніше рівень позитивних відгуків тільки зростав.