Компания Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold. Это случилось на ежегодной конференции Google I/O, где также раскрыли подробности о новом флагмане.

Новый Pixel Fold получил 5,8-дюймовый внешний экран, а также 7,6-дюймовый основной дисплей, который складывается внутрь как книжка. По формфактору он очень напоминает Samsung Galaxy Fold 4, и создан для конкуренции с ним.

Экраны имеют частоту обновления 120 Гц и поддержку HDR. Под капотом у телефона — процессор Google Tensor G2, который работает и с 5G-модемом. Аналогичный чип устанавливают и в Pixel 7 и 7 Pro. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти, а вот встроенная доступна в 2 модификациях — на 256 и 512 Гб.

В Google заявили, что Fold получил самый прочный шарнир среди складных смартфонов, и он рассчитан на 200 тыс. складываний. В компании также назвали гаджет самым тонким среди конкурентов

Смартфон получил батарею на 4800 мА/ч и поддержку быстрой зарядки мощностью всего 30 Вт, а также поддержку беспроводной зарядки.

В новом Pixel Fold сразу 5 камер — основная с тремя объективами и две фронтальные.

Новый смартфон уже доступен для предзаказа в США — ценник начинается от $1 799, а в продаже он появится в конце июня.

Пока Google представляет новые смартфоны, репутация Apple падает на фоне провального iPhone 14 — впервые з долгие годы пользователи остались недовольными устройством. Раньше уровень положительных отзывов только рос.