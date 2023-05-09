iPhone 14 обвалив рейтинг смартфонів Apple – це сталося вперше за 12 років. Усе через невдоволення користувачів новими флагманами, які представили у вересні 2022 року.

Експерти з PerfectRec склали рейтинг задоволеності iPhone з боку користувачів, починаючи з iPhone 4 2010 року. Статистику з 600 тис. відгуків було отримано із сервісів Google.

За заявою Apple, задоволеність iPhone становить у користувачів 99%, але відгуки вказують на 72%.

Якщо топовий iPhone 13 задав планку в 80% задоволених клієнтів, то iPhone 14 вперше за 12 років пішов на зниження.

Серед моделей 2022 року найбільше радує покупців саме iPhone 14 Pro Max. Це топова модель, яка отримала передову камеру, потужний процесор і технологію Dynamic Island.

Втім, Apple покладає великі надії на майбутній смартфон – у мережі показали точний макет iPhone 15 Ultra. Флагман матиме рекордно тонкі рамки навколо дисплея, а також зарядку USB-C. Серед інших модифікацій – кнопка перемикання у беззвучний режим тепер буде сенсорною. В Apple хотіли впровадити технологію і в клавіші гучності та блокування, але зіткнулися з проблемами під час виробництва.