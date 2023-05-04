Компанія Google запропонувала користувачам відмовитися від паролів і двофакторної аутентифікації на користь нової технології passkeys. Це стосується всіх акаунтів на основних платформах корпорації.

Passkeys – це технологія для роботи криптографічних ключів. З її допомогою можна входити в обліковий запис за допомогою лише одного пристрою.

Система здатна замінити СМС-верифікацію і PIN-код за допомогою біометричної автентифікації – наприклад, Face ID на iPhone. Дані зберігаються тільки на пристрої і не передаються. Одна з переваг – не існуватиме пароля, який можна вкрасти.

Технологія вже доступна на сучасних пристроях з Android 9 та iOS 16. Якщо власник облікового запису Google захоче увійти в обліковий запис із комп’ютера, то запит на перевірку буде надіслано на будь-який девайс, у якому вже відбулася авторизація.

Щоб оцінити роботу passkeys, потрібно додати цей пароль, і він буде запитуватися системою за будь-яких підозрілих діях з іншого гаджета.

Раніше в компанії вже розкрили подальші розробки. Наприклад, компанія Google планує впровадити ШІ у свій рекламний бізнес для створення складних рекламних кампаній. У теорії, сервіс зможе створювати контент для рекламодавців на основі побажань.