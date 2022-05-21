14 камер та передовий дизайн: якою буде гарнітура змішаної реальності від Apple

Компанія Apple готує до виходу свою першу гарнітуру змішаної реальності. Новинку покажуть публіці у 2023 році, і вона коштуватиме від $2 тис.

Закордонні журналісти дізналися про майбутній пристрій від Apple. Гарнітура отримає одразу 14 камер, щоб відстежувати міміку користувача.

Дизайном новинки займався колишній головний директор із дизайну Apple Джоні Айв. У 2019 році він залишив компанію, але тепер надає свої послуги корпорації як творець власної дизайнерської студії. У Apple Айв займався ергономікою пристроїв — відповідав за розташування компонентів, зокрема акумуляторів та камер.

Зараз дивляться

Експерти стверджують, що перша версія гарнітури отримає підтримку ігор для планшета iPad – контроль відстежуватиметься за допомогою руху рук. Аналогічні пристрої від конкурентів при цьому продають спеціальні контролери.

Головною особливістю буде повна автономність – гарнітуру не потрібно буде підключати до джерел живлення за допомогою дротів. Чипсетів буде відразу два – один з них буде аналогом процесора M2, який буде використовуватися в нових iPad і MacBook Air. Перший прототип новинки вже показали раді директорів.

Зараз Apple також займається і підготовкою до головної події цього року у світі техніки – йдеться про презентацію iPhone 14. Інсайдери вже назвали терміни – компанія вирішила дотримуватися традицій.