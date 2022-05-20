Компанія Apple представить довгоочікувані iPhone 14 вже у вересні. Інсайдери стверджують, що це станеться 13 числа у вівторок.

Apple поки не поспішає розкривати всіх козирів щодо вересневої презентації – спочатку компанія проведе захід WWDC, який заплановано на 6-10 червня. Компанія представить iOS 16 та інші системи для пристроїв. Традиційно нова ОС для iPhone стане доступною для користувачів у день релізу флагманської лінійки телефонів.

13 вересня чудово підходить для проведення презентації Apple – компанія традиційно робить це в середині місяця, і воліє для цього вівторки.

Зараз дивляться

І хоча раніше компанія проводила заходи у штаб-квартирі Apple Park у Купертіно, Covid-19 останніми роками змусив Apple перейти на платформу онлайн-трансляції. Поки що неясно, як саме відбуватиметься ця подія.

Чутки про нові смартфони Apple поширюються в мережі ще з початку зими – у 2022 році світові покажуть базовий iPhone 14, версію Max, Pro та Pro Max.

Компанія спробує збільшити прірву у технологічному плані між базовими версіями та моделями Pro. Топові моделі отримають 48-мегапіксельну камеру та новий чипсет A16, тоді як звичайні модифікації отримають камеру та процесор від торішніх iPhone 13.