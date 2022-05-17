Розробники програм можуть брати більше грошей за свої послуги з власників iPhone та іншої техніки Apple. Через зміни у політиці продовження підписок, клієнтів не попереджатимуть про збільшення рахунку.

Про це повідомляється у блозі Apple. Зміни стосуються підписок – багато власників iPhone, iPad та MacBook користуються платними послугами у програмах. Раніше користувачів просили підтвердити згоду на нові ціни, але тепер це не знадобиться.

Сповіщати про зміни не планують у разі підвищення ціни не частіше ніж раз на рік — різниця не повинна перевищувати 5$ або 50% від вартості місячної підписки.

Щоб зберегти гроші, рекомендується перевіряти вартість послуг щомісяця.

Раніше Apple відключила користувачам із РФ можливість поповнення рахунку в App Store. На це вплинули санкції США, які мають завдати шкоди економічного плану на Росію.

Зараз Apple готується до глобальних змін – вже незабаром відбудеться щорічна літня конференція WWDC – вона запланована на 6 червня. Усьому світу покажуть оновлену iOS 16, iPadOS і watchOS 9. У мережу вже поширилися подробиці новинок – оглядач Марк Гурман заявив, що редизайну системи для iPhone не буде, але можуть з’явитися оновлені віджети.